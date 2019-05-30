الربيعة لـ "الاقتصادية" : نسعى قريبا للإعلان عن أوقاف خاصة لمركز الملك سلمان لاستدامة العمل الإغاثي والانساني

قال الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة لـ "الاقتصادية" : أنهم يسعون قريبا للإعلان عن أوقاف خاصة لمركز الملك سلمان لاستدامة العمل الإغاثي والانساني. وقال الربيعة خلال مؤتمر أقيم اليوم في مكة بالتزامن مع القمم الخليجية والعربية والإسلامية لتسليط الضوء على دور المملكة الإنساني وتعزيزه أن السعودية استقبلت أكثر من 561 ألف يمني و 262 ألف يمني و 249 ألف ميانماري وقدمت أكثر من 12 مليار دولار لاليمن منذ 2015 وحتى الآن.

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن المملكة خصصت 225 مشروع للمرأة منذ 2015 حتى الآن شملت أكثر من 62 مليون مستفيدة بنحو 390 مليون دولار. كما تم تخصيص 234 مشروع للطفل منذ 2015 حتى الآن شملت أكثر من 114 مليون مستفيد بنحو 530 مليون دولار. وأكد الدكتور عبدالله الربيعة : أن الحوثي يسرق العمل الإنساني ليقتل به الشعب اليمني. وأن العمل الإنساني السعودي غير موجه لأي توجه سياسي أو عسكري أو عرقي.