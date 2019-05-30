انكماش الاقتصاد البرازيلي لأول مرة منذ 2016

أظهرت بيانات معهد الإحصاء البرازيلي الصادرة اليوم الخميس انكماش اقتصاد البرازيل خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي وهو أول انكماش للاقتصاد منذ الركود الاقتصادي عامي 2015 و.2016

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه المحللون تراجع معدل نمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام الحالي ككل إلى نحو 1 % على أقصى تقدير، في حين كانت التقديرات السابقة المنشورة مع وصول الرئيس البرازيلي "جاير بولسونارو" للسلطة في أول كانون يناير الماضي إلى نمو الاقتصاد بمعدل 3 % تقريبا بحسب موقع "فيجا" الإخباري.

في الوقت نفسه، أثار انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي المخاوف من جولة ركود اقتصادي جديدة بعد الركود الذي استمر عامي 2015 و2016 والتي شهدت انكماش الاقتصاد بحوالي 7 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأرجع المسؤولون انكماش الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مما أدى إلى ضعف حركة التجارة والاستثمار.

من ناحيته، أعرب وزير الاقتصاد "باولو جوديس" عن ثقته في عودة النمو الاقتصادي مدعوما بإصلاحات نظامي الضرائب والتقاعد، بحسب وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية.