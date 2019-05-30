"الراصد الميداني" .. نقلة نوعية في مستوى جودة خدمات مؤسسة مطوفي الدول العربية

أطلقت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية برنامج "الراصد الميداني" للمراقبة والتقييم الفوري لأداء مكاتب الخدمة الميدانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ودشن المهندس عباس قطان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية البرنامج الذي يترأسه الدكتور محمد بياري نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالإضافة إلى إشرافه على الخطة التشغيلية لموسم هذا العام. وتهدف المؤسسة من إطلاق البرنامج إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة من مكاتب الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله الحرام التابعين للمؤسسة والخروج بتقييم للأداء العام أثناء موسم الحج والعمل على تطوير وتحسين الخدمات للمواسم المقبلة من خلال رفع تقارير مفصلة عن الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الجولات الميدانية. ويأتي البرنامج ضمن خطة المؤسسة في التحول لشركة مساهمة مغلقة في مساعيها المتجهة لتجويد الخدمات ورفع مستوى العناية الكاملة بضيوف الرحمن.

وجرى التدشين خلال الاجتماع التنسيقي الذي حضره رئيس مجلس الإدارة ونائبه وماهر جمال عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة تقنية المعلومات والمسار الالكتروني والدكتورة حنان عنقاوي عضوة مجلس الإدارة المشرفة على القسم النسائي والجودة وخدمة العملاء وعدد من الأعضاء. من جهتهم شدد أعضاء مجلس الإدارة على تعزيز برنامج مؤشرات الأداء بالمؤسسة وتطويره بشكل أكثر ديناميكية وفعالية مما يدعم ويحكم الرقابة الفعالة على أداء مكاتب الخدمة الميدانية والتنسيق بين الإدارات المختلفة المدعمة من برنامج الراصد الميداني لمراقبة وتقييم أداء مكاتب الخدمة الميدانية.