منسوبو الهيئة العامة للترفيه يعايدون أطفال جمعية إنسان

شارك منسوبو الهيئة العامة للترفيه في مبادرة "اصنع بسمة"، والتي بادر بها منسوبي الهيئة وتم تنظيمها في المقر الرئيس للهيئة بمدينة الرياض يوم الأربعاء 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019م، وذلك بالتعاون مع جمعية "إنسان" وبصحبة 30 طفل من أطفال الجمعية.

وجسد منسوبو الهيئة حرصهم واهتمامهم بالعمل التكافلي والاجتماعي من خلال تفاعلهم مع مبادرة الهيئة التي أتاحت المشاركة للجميع في تحقيق أمنيات الأطفال، وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم قبل بداية عيد الفطر المبارك لتكون أمنياتهم عيدية واقعية يبدؤون بها عيدهم.

وفي هذا الصدد عبّر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو بن أحمد باناجه عن اعتزازه بهذه المبادرة، مؤكداً على أنها تعكس القيم التي يتحلى بها منسوبي الهيئة وينطلقون منها امتداداً لقيم الهيئة الداخلية وفي طليعتها قيمة التعاون، ومشيراً إلى أن الهيئة تدعم المبادرات الداخلية التي تعزز الشراكة المجتمعية وتصنع نماذج يحتذى بها وفق منهجية فاعلة.

ووُزعت الهدايا المتنوعة والتي اشتملت على خيارات تلبي رغبات جميع الأطفال أثناء المناسبة، وسط تفاعلٍ رائع من الموظفين والموظفات في أجواء مرحة اختلطت فيها ألوان البالونات الزاهية وعلب الهدايا المغلفة بحب مع ابتسامات الأطفال وفرحة.