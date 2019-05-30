الفلبين تستعد لإعادة شحن النفايات إلى كندا

تستعد الحكومة لإعادة النفايات التي شحنتها كندا إلى الفلبين قبل أكثر من خمس سنوات ، وتم تحميل 69 حاوية من إجمالي أكثر من 100 حاوية من القمامة التي تم إرسالها إلى الفلبين من كندا على متن سفينة خاصة استأجرتها الحكومة في مانيلا لإعادتها إلى أوتاوا.

وسوف تغادر السفينة التي تحمل القمامة، إم.في بافاريا، ميناء خليج سوبيك بين منتصف الليل وصباح غد الجمعة، حسبما ذكرت السلطات.

وقال إيلين لوسيرو، المنسق الوطني لتحالف النفايات البيئية: "... إننا نقول باقتناع أن الفلبين ليست مقلب النفايات في العالم".

وقال مسؤولون إن كندا وعدت بدفع تكلفة إعادة النفايات بعد أن أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إنذارا.

وكان لوسيرو من بين نحو 100 ناشط بيئي توجهوا إلى سوبيك لتقديم الوداع للقمامة.

وقالت منظمة "جرينبيس" إن مشكلة القمامة الكندية قد سلطت الضوء على كيفية استغلال الدول المتقدمة للوائح الوطنية الضعيفة والثغرات في القانون الدولي لإلقاء النفايات على عاتق الدول الفقيرة.

ودعت المنظمة الحكومة الفلبينية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شحنات النفايات، والتصديق على اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات لتوجيه رسالة قوية مفادها أن الفلبين ليست أرضا للنفايات.