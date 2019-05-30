نيوزيلندا تطلق "ميزانية رفاهية" للتركيز على الصحة العقلية وفقر الأطفال والتشرد

أطلقت نيوزيلندا، اليوم الخميس، ما يطلق عليه "ميزانية الرفاهية"، لتحديد أولويات جديدة للصحة العقلية، وفقر الأطفال والعنف العائلي والتشرد.

وقال وزير المالية، جرانت روبرتسون، إن اتجاه الرفاهية يمثل تحولا كبيرا عن الوضع الراهن، وسيتم الآن قياس مدى نجاح البلاد بشكل مختلف.

وتأتي تصريحات روبرتسون على الرغم من أن الخبراء قالوا لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مضمون الميزانية لم يقدم شيئا جديدا.

وأضاف روبرتسون: "نحن لا نعتمد على إجمالي الناتج المحلي فقط، ولكن أيضا على كيفية تحسين رفاهية شعبنا، وحماية البيئة وتعزيز مجتمعاتنا".

وخصصت الميزانية 5ر1 مليار دولار نيوزيلندي (978 مليون دولار)، من أجل الصحة العقلية والإدمان على مدار أربعة أعوام، و320 مليون دولار نيوزيلندي لمعالجة العنف العائلي، وشهدت استثمارات بقيمة 1ر1 مليار دولار لمكافحة فقر الأطفال.