تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا اليوم الخميس تراجع السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي في الوقت الذي تم وقف عمل بعض المصانع وتغيير جدول دورات العمل اليومية في البعض الأخر في ظل الغموض الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بلغ إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا خلال الشهر الماضي 70971 سيارة بانخفاض نسبته 45% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجع الإنتاج الذي يستهدف السوق المحلية بنسبة 44% في حين تراجع الإنتاج الذي يستهدف التصدير للخارج بنسبة 45% سنويا خلال الشهر الماضي، في ظل تمديد أغلب الشركات الكبرى لفترات وقف الإنتاج المعتادة بمناسبة العطلات الصيفية.

يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه مبيعات السيارات في أوروبا تراجعها للشهر الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب في بريطانيا. وبحسب بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي، تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا خلال نيسان/أبريل الماضي إلى 22ر1 مليون سيارة بانخفاض نسبته 1% شهريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا القول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق جيد وفترة انتقالية مناسبة سيساعد على وقف تراجع مبيعات السيارات بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه كان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد في آذار/مارس الماضي وهو ما لم يحدث نتيجة الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج، وتردد السلطات البريطانية في تنفيذ قرار الخروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لتقديرات رابطة مصنعي وتجار السيارات، فإن إنتاج بريطانيا من السيارات خلال العام الحالي ككل سيقل بنسبة 11% تقريبا عن إجمالي الإنتاج في 2018 استنادا إلى تقديرات شركة أبحاث السوق "أوتو أناليسيز".