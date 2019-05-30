بروج للتأمين تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن إستلامها يوم 22/09/1440هـ الموافق 29/05/2019م خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 98/33260 على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان لدورة المجلس التي تبدأ من 09/03/2019م حتى 08/03/2022م على النحو التالي:

- ياسر بن يوسف ناغي– رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

- خالد سعود عبدالعزيزالحسن– نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (تنفيذي)

اللجنة التنفيذية:

- ياسر بن يوسف ناغي – رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

- خالد سعود عبدالعزيزالحسن – عضو (تنفيذي)

- سامر كنج – عضو (تنفيذي)

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- زياد بسام البسام – رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

- أحمد بن محمد المرزوقي – عضو (مستقل)

- محمد بن مصطفى صديق – عضو اللجنة من خارج المجلس

لجنة الاستثمار:

- خالد سعود عبدالعزيزالحسن – رئيس اللجنة (تنفيذي)

- زياد بسام البسام – عضو (غير تنفيذي)

- عادل علي السيد – عضو اللجنة من خارج المجلس

- سامر أحمد سعد – عضو (تنفيذي)

لجنة المخاطر:

- رأفت عطية السلاموني – رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

- أحمد جلال أحمد – عضو اللجنة من خارج المجلس

- معوض حسن الحبشي – عضو اللجنة من خارج المجلس

لجنة الحوكمة:

- زين العابدين بري – رئيس اللجنة (مستقل)

- رأفت عطية السلاموني – عضو (غير تنفيذي)

- سامر كنج – عضو (تنفيذي)

تجدر الإشارة بأنه قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من 09/03/2019م حتى 08/03/2022م من خلال الجمعية العامة المنعقدة في تاريخ 01/05/2019م الموافق 26/08/1440هـ وهي على النحو التالي:

- عادل بن عبدالله السموم – رئيس اللجنة (مستقل)

- إبراهيم بن محمد العلوان - عضو اللجنة من خارج المجلس

- إيهاب بن محمد الدباغ - عضو اللجنة من خارج المجلس