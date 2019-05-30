ملاذ للتأمين تعين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس

أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن موافقة مجلس الإدارة بالتمريرعلى تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وتعيين العضو المنتدب وذلك بتاريخ 25/09/1440هـ الموافق 30/05/2019م لدورة المجلس التي بدأت من 16/04/2019م حتى 05/04/2022م على النحو التالي:

- ممدوح بن سعود الشرهان - رئيس مجلس الإدارة (مستقل)

- سلمان بن ناصر الهواوي – نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)

- فواز بن عبدالرحمن الحجي– العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (تنفيذي)

اللجنة التنفيذية:

- ممدوح بن سعود الشرهان - رئيس اللجنة (مستقل)

- فواز بن عبدالرحمن الحجي – عضو (تنفيذي)

- بدر بن علي العلي – عضو (غير تنفيذي)

- عمرو بن عبدالله بن شلهوب – عضو (مستقل)

لجنة المخاطر:

- سلمان بن ناصر الهواوي – رئيس اللجنة (مستقل)

- عمرو بن عبدالله بن شلهوب – عضو (مستقل)

- باسم بن عبدالله السلوم – عضو (مستقل)

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عبدالمحسن بن محمد الصالح – رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

- ممدوح بن سعود الشرهان - عضو (مستقل)

- باسم بن عبدالله السلوم – عضو (مستقل)

- بدر بن علي العلي – عضو (غير تنفيذي)

لجنة الاستثمار:

- باسم بن عبدالله السلوم – رئيس اللجنة (مستقل)

- سلمان بن ناصر الهواوي – عضو (مستقل)

- عمرو بن عبدالله بن شلهوب – عضو (مستقل)

- فواز بن عبدالرحمن الحجي – عضو – (تنفيذي)

وتجدر الإشارة بأنه قد تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ 16/04/2019م وتنتهي في تاريخ 05/04/2022م من خلال الجمعية العامة المنعقدة في تاريخ 11/08/1440هـ الموافق 16/04/2019م وهي على النحو التالي:

- عمرو بن عبدالرزاق النمري – رئيس اللجنة (مستقل)

- صالح بن عبدالرحمن السماعيل – عضو (مستقل)

- سعد بن سعود الطيار – عضو (مستقل)