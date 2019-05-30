بنك الجزيرة يعلن فروعه ومراكز «فوري» لتحويل الأموال العاملة خلال إجازة العيد

أعلن بنك الجزيرة استمرار العمل في عدد من فروعه خلال إجازة رمضان وعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، وذلك من اليوم 25 رمضان 1440هـ، الموافق 30 أيار (مايو) 2019، من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

أما خلال العيد السعيد، فإن أول أيام عيد الفطر إجازة لجميع الفروع وتستأنف دوامها ثاني أيام عيد الفطر حتى يوم الأحد الخامس من شوال

1440هـ، الموافق الثامن من حزيران (يونيو) 2019، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة، في كل من: فرع جدة الرئيس في مدينة جدة، وفرع العزيزية في مكة المكرمة، وفرع المدينة المنورة الرئيس في المدينة المنورة، وفرع القدس في الرياض، وفرع الخُبر الرئيس في الخُبر، كما سيستمر عدد من مراكز "فوري" لتحويل الأموال؛ التابعة لبنك الجزيرة، في تقديم جميع منتجات الصرافة والتحويل، إضافة إلى تقديم خدمات الإيداع النقدي لحسابات العملاء لدى بنك الجزيرة مع توافر بيع وشراء العملات الأجنبية "دولار، يورو".

وسيعمل كل من مراكز "فوري" في المنطقة الوسطى: مراكز الغزالي ومانيلا والعسكري والمروج في مدينة الرياض، إضافة إلى مركز الخرج، ومراكز حائل، وبريدة، وتبوك، في المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الشرقية مركز الدمام، الجبيل، ومركز العيسى بالخُبر والأحساء، ومركز بيش بالجنوب، وفي المنطقة الغربية مراكز البلد وحراء والسلامة والبوادي ومشرفة والحمدانية في مدينة جدة، ومركز الطائف، وينبع، هذا وتستمر المراكز حتى نهاية شهر رمضان في عملها ودوامها المعتاد بفترتين صباحية ومسائية، عدا الجمعة، فترة مسائية فقط، على أن يكون أول أيام عيد الفطر إجازة لجميع مراكز "فوري"، ويستأنف دوام المراكز ثاني أيام عيد الفطر، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وأشار محمد بن سعود السماري؛ نائب الرئيس ورئيس شبكة الفروع وقنوات التوزيع في بنك الجزيرة، إلى أن استمرار البنك في استقبال عملائه الكرام عن طريق تلك الفروع في أثناء إجازة رمضان وعيد الفطر المبارك يأتي في إطار حرصه البالغ على خدمة العملاء ممن يحتاجون إلى إتمام عملياتهم المصرفية داخل الفرع في أثناء هذه الفترة. كما يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال قنوات بنك الجزيرة البديلة عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتنوعة على مدار الساعة مثل "الجزيرة أون لاين" و"الجزيرة سمارت"، إضافة إلى الهاتف المصرفي "الجزيرة فون".