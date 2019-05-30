رغم تراجعها 10.6 % .. 42.6 مليار ريال تحويلات الأجانب في 4 أشهر

تراجعت تحويلات الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، بنحو 5.05 مليار ريال، إلى 42.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 47.7 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2018، مسجلة انخفاضا نسبته 10.6 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب تراجعت خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بنحو 8.5 في المائة وذلك على أساس سنوي، حيث بلغت نحو 10.72 مليار ريال، مقارنة بـ11.72 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ مليار ريال.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في نيسان (أبريل) الماضي، بنحو 4.7 في المائة عما كانت عليه خلال شهر آذار (مارس) 2019، البالغة 11.25 مليار ريال، بفارق بلغ 530 مليون ريال.

ويعود تراجع تحويلات الأجانب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2019، إلى التراجع الكبير الذي حصل خلال شباط (فبراير) الماضي، حيث انخفضت بنحو 24.6 في المائة على أساس سنوي، وبنحو 12.5 في المائة على أساس شهري، إذ بلغت تحويلات شباط (فبراير) أدنى مستوى في نحو عام ونصف.

فيما ما زال الرقم القياسي لتحويلات الأجانب في شهر حزيران (يونيو) من عام 2016 التي بلغت حينها 15.8 مليار ريال.

وسجلت تحويلات الأجانب في شهر نيسان (أبريل) الماضي أدنى مستوى مقارنة بالشهر ذاته خلال سبع سنوات، وبالتحديد منذ نيسان (أبريل) 2012 التي بلغت 10.53 مليار ريال، فيما بلغت التحويلات خلال نيسان (أبريل) من العام الماضي نحو 11.7 مليار ريال، ونحو 11.4 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2017، ونحو 11.8 مليار ريال خلال نيسان (أبريل) 2016، ونحو 13.5 مليار في نيسان (أبريل) 2015، و12.1 مليار ريال في نيسان (أبريل) 2014، أما في نيسان (أبريل) 2013 فقد بلغت 12 مليار ريال.

في المقابل، ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج على أساس سنوي خلال نيسان (أبريل) الماضي بنحو 2.4 في المائة، حيث بلغت 5.06 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 4.92 مليار ريال بفارق 118.8 مليون ريال.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت تحويلات السعوديين إلى الخارج بنحو 18.6 في المائة، أو ما يعادل 793.3 مليون ريال، حيث بلغت في شهر آذار (مارس) الماضي نحو 4.26 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية