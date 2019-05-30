مكة .. في ظلال الحرم طمأنينة وقمم

تستقبل مكة المكرمة ضيوفها من زعماء العالم وقادته بكثير من الدفء وحسن التنظيم على مدى يومين متتاليين من القمم الاعتيادية والطارئة، فضلا عن اللقاءات الثنائية والجماعية بين قادة أكثر من 50 دولة، لتبرهن للعالم أجمع قدرتها على الحشد للشراكة والتنمية والسلم، تماما كما تستطيع الحشد للدفاع ونصرة الأشقاء والأصدقاء إذا ما اقتضى الأمر، "سلما على من سالمها، حربا على من عاداها"، واقعا عمليا وليس شعارا مستهلكا.

إذ يخطئ من يظن أن هذه القمم كانت لتحشد دون جهد سابق وقيمة مضافة تحملها هذه البلاد. ففضلا عن المكانة والثقل الذي تحظى به السعودية، تاريخيا واقتصاديا وسياسيا، سبقت هذه القمم الثلاث جهودا دبلوماسية عملت على تأسيس كيانات وشراكات سياسية وعسكرية واقتصادية ذات أهداف واضحة على مدى أكثر من عامين.

فما بين تحالف عربي يسعى إلى نصرة الأشقاء والشرعية في اليمن، وآخر إسلامي لمحاربة الإرهاب اتسع أخيرا ليصل عدد دوله إلى 41 دولة تتعاون ميدانيا واستخباراتيا، وصولا إلى إطلاق المركز العالمي لمكافحة الإرهاب، تنتظم على طول العام رحلات مكوكية سعودية شرقا وغربا تأخذ بزمام المبادرة الاقتصادية والسياسية على أعلى المستويات القيادية، بدءا بزيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصولا إلى رحلات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعودا على هذا الحدث الذي يستغرق يومين بعمر الزمن، وأعواما متعددة بعمر وحدة الصف والرسائل الإيجابية التي سيطلقها، يجب الإشارة إلى سلاسة التنظيم المثمر رغم تفاوت أجندات الزعماء وقادة الشراكات وتباين التزامات الدول، فضلا عن تعدد وتنوع القضايا المطروحة، التي تروم إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة مضطربة أساسا وعالم مهدد بمزيد من الإرهاب.

فلم يكن ليجتمع للسعودية هذا العدد من الزعماء والدول دون شعور بالأمن والكفاءة تجاه الوطن المستضيف، وهذا بحد ذاته إجماع ضمني يحسب لأمن المملكة وقادته. في حين لا تأمن كثير من الدول على سفاراتها وقنصلياتها الدائمة في دول باتت معروفة للعالم وقادته بصنع الإرهاب والتمادي فيه.