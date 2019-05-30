العساف: الهجمات على السفن التجارية تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والعالمي

أكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في جدّة الأربعاء أن الهجمات على السفن قبالة الإمارات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والعالمي داعيا إلى رفض "تدخّل" إيران في شؤون دول أخرى في المنطقة، وبينها اليمن، وذلك في اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وقال العساف في كلمته أمام وزراء خارجية دول المنظمة التي تضم 57 عضواً بينها إيران، إنّ "دعم" طهران للمتمردين في اليمن "دليل" على "التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو أمر يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي".