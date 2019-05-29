تقنيات ذكاء اصطناعي "لحياة أسهل" في رمضان

عادة ما يكون شهر رمضان مزدحما بالعديد من الأنشطة والعبادات، التي يصعب في الكثير من الأحيان التوفيق بينها، إلا أنه أصبح بإمكان أي شخص إدارة وقته بالطريقة المطلوبة، من خلال الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تساعد على أداء المهام بصورة أكثر كفاءة بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ويمكن الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الشهر الكريم، من خلال:

- مراقبة الوقت

لا بد من قضاء وقت أكبر مع الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان، ووقت أقل على هاتفك، وتتيح لك تقنيات الذكاء الاصطناعي معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هاتفك الذكي، والوقت الذي تقضيه مع التطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية تعيين حد يومي للاستخدام، أو تبديل وضعية جهازك إلى "يرجى عدم الإزعاج" لقطع الاتصال خلال أي وقت.

تجنب الازدحام المروري

ولتجنب القلق من الازدحام المروري، عليك فقط إضافة معلومات منزلك وعملك على خرائط غوغل، ليتعرف هاتفك الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عاداتك في التنقل.

كما سيقوم بعرض معلومات حركة المرور على شاشتك باستمرار، قبل الوصول إلى وجهتك. أما إذا كان الازدحام قد بدأ فعلا، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بتوجيهك تلقائيا إلى طريق بديل، بعيدا عن الازدحام.

- التذكير

تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع تنبيهات الأوامر الصوتية، بحيث يمكن إنشاء تنبيهات تظهر عند وصولك إلى الموقع المحدد، مثل التذكير بإنهاء الرسالة عند الوصول إلى العمل، أو التذكير بالتحقق من تقديم التقرير.

ويمكنك أيضا تعيين تنبيهات متكررة عن طريق إضافة كلمة "كل" إلى الأمر، مثل التذكير بإجراء مكالمة أسبوعية كل ثلاثاء الساعة 3، أو إضافة تنبيهات مواعيد الصلاة، وذلك حتى تتمكن من التخطيط ليومك بصورة أكثر فعالية، حسب ما ذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

اختيار الوصفات المفضلة

يدير مساعد جوجل مجموعة من المهام التي لا تتطلب استخدام اليدين، بما في ذلك توفيره مئات الوصفات من مطابخ مختلفة، وكل ما عليك فعله هو قول "مرحبا غوغل" يتبعها اسم الطبق الذي تود إعداده، وستحصل على قائمة مفصلة بالمكونات، وتعليمات الطهي.

- تنظيم جدول المواعيد

يساعد مساعد جوجل الذكي على جعل جدول الأعمال منظما أكثر من أي وقت مضى، بحيث يمكنك سؤال المساعد حول نشاطاتك اليوم، وما الاجتماعات التي تنتظرك.

كما يمكنك الطلب من مساعد غوغل عرض توقيت الموعد التالي، أو عرض مواعيد ما بعد ظهر الخميس، وغيرها من الأمور، مما يجعلك تتحرر من الحاجة إلى التحقق من أجندة الأعمال بين الحين والآخر، دون تفوت أي موعد مهم.