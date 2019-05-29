الأسهم الأمريكية تتراجع لمخاوف بشأن النمو بسبب توترات التجارة

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، ليغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع فوق مستوى دعم رئيسي بهامش ضئيل، مع تكالب المستثمرين على السندات الحكومية الآمنة تخوفا من تداعيات حرب تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين على النمو العالمي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 220.89 نقطة بما يعادل 0.87 بالمئة إلى 25126.88 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 19.44 نقطة أو 0.69 بالمئة ليسجل 2782.95 نقطة، ونزل ناسداك 60.04 نقطة أو 0.79 بالمئة إلى 7547.31 نقطة.

