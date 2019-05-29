"ستاندرد اند بورز" عند أدنى مستوى في شهرين بفعل توترات التجارة

بدأ المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أدنى مستوياته في أكثر من شهرين اليوم مع تأجج المخاوف من نزاع طويل الأمد في ضوء استعداد الصين لتصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بما قد يلقي بظلاله على النمو العالمي.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 116.31 نقطة بما يعادل 0.46 بالمئة ليفتتح على 25231.46 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 12.14 نقطة أو 0.43 بالمئة مسجلا 2790.25 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 54.33 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 7553.02 نقطة.