هيئة السوق المالية: تعليق تداول أسهم "الخضري" مستمر

إشارة إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) في موقعها الإلكتروني بتاريخ 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م بشأن تعليق تداول سهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري (الشركة) نظراً لعدم التزامها بالإعلان عن قوائمها المالية (النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018م) خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م حتى إعلان الشركة عن قوائمها المالية، وإلى إعلان الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 24/09/1440هـ الموافق 29/05/2019م بأنه تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الافلاس.

وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، والفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج، أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي باستمرار تعليق تداول أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية حتى صدور قرار المحكمة في شأن طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

علماً بأنه سيطبق على الشركة الإجراءات المشار إليها في إعلان هيئة السوق المالية بتاريخ 28/07/1440هـ الموافق 04/04/2019م بشأن الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بالمُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق عند التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الإفلاس.​