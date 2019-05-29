"الأسمنت السعودي" توزع 229 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول من 2019

أعلن مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أنه قد قرر خلال اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 24 رمضان 1440 (29 مايو 2019) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة على النحو التالي:

1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-09-24 الموافق 2019-05-29

2 - اجمالي المبلغ الموزع 229.50 مليون ريال

3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم

4 - حصة السهم من التوزيع 1.50 ريال

5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 15

علما بأن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 09 شوال 1440 (12 يونية 2019) المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

وسيبدأ صرف الأرباح يوم الثلاثاء 29 شوال 1440 (02 يوليو 2019) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.