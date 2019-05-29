"الخضري": محكمة الدمام التجارية تقيد طلب إعادة التنظيم المالي بناء على طلب أحد الدائنين

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن أنها قد تلقت بتاريخ اليوم 29 مايو 2019 إبلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة السادة/ شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة. وقد حددت المحكمة يوم الأربعاء 9 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 للنظر في طلب افتتاح الاجراء المشار إليه أمام الدائرة التجارية الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي – على نحو ما تقدم- يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50٪ فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل إنتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات.

وتود الشركة أن توضح لمساهميها الكرام أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الاجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى إتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتود الشركة التأكيد على أنها مستمرة في العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ 13 مارس 2019 والمتضمن الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال من خلال عدة خطوات تتضمن زيادة رأس المال وتخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه خسائر الشركة المتراكمة إلى ما دون نصف رأس المال، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.