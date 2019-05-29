أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الاتحاد للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من (275,000,000) ريال إلى (400,000,000) ريال وذلك بمنح 5 أسهم مجانية مقابل كل 11 سهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (95,745,747) ريال من بند "الأرباح المبقاة" ومبلغ (29,254,253) ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (27,500,000) سهم إلى (40,000,000) سهم، بزيادة قدرها (12,500,000) سهم. على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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- هيئة السوق توافق على زيادة رأسمال "الاتحاد للتأمين التعاوني" من 275 مليون إلى 400 مليون ريال
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