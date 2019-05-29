تظيف فلتر المكيف كل أسبوعين يساعد في التخفيف من كمية استهلاك المكيفات

أكد القائمون على البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين. يساعد في التخفيف من كمية استهلاك المكيفات الكهربائية من الكهرباء. بالإضافة إلى تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية )، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وأغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات،

وأضاف كفاءة الطاقة أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذو الأعلى كفاءة ويمكن التعرف على المكيفات الأعلى كفاءة من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة المتوفر كل جهاز تكييف بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل (السخانات والغسالات والمجففات).



كما أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام تطبيق تأكد وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي IOS أو ANDROID ، ويمكن تحميلها مجاناً من متجري النظامين.