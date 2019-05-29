"انستجرام": لاصحة لتسريب أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني للمستخدمين

نفى مصدر مسؤول في إدارة تطبيق "انستجرام" صحة مانشر في أحد المواقع وتناقلته وسائل الإعلام العالمية عن تسريب أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني لعدد كبير من مستخدمين التطبيق. وأكد المصدر أن موقع "تك كرانش" قام بتحديث القصة موضحا أنه لم يتم الكشف عن المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وقال التطبيق إن Chtrbox تضم بيانات 350 ألف مستخدم، وليس 49 مليون مستخدم كما ذُكر سابقاً.علما بأن Chtrbox لم تتمكن من الوصول إلى أرقام الهواتف الخاصة أو عناوين البريد الإلكتروني المتوفرة في واجهة مبرمج التطبيقات API الخاص بإنستجرام، بل تمكنت من الوصول للمعلومات المتاحة للجمهور، مثل تسجيلات الإعجاب. وبعد التحقيق في الأمر، تم التاكد من أنّ جميع أرقام الهواتف الخاصة التي تم الحصول عليها من قاعدة البيانات لم تأتِ من واجهة مبرمج التطبيقات API الخاص بإنستجرام.

كما أكدت Chtrbox أنه تم الوصول عبر قاعدة البيانات لعدد قليل من أرقام هواتف مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين بريدهم الإلكتروني، وذلك بثلاث طرق:

1 - مستخدمو Chtrbox في الهند والذين اشتركوا فيها بشكل مباشر

2 - أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني التي جمعتها Chtrbox من الملف التعريفي العام لمستخدمي إنستجرام (على سبيل المثال، المعلومات المذكورة في النبذة التعريفية للمستخدم)،

3 - معلومات الاتصال التي جمعها أعضاء فريق Chtrbox من البحوث عبر الإنترنت أوالتسويق المباشر والاجتماعات الميدانية في الهند.

وبعد انتهاء التحقيقات الداخلية، لم يعثر على أي دليل لوجود ثغرة أمنية قد تسمح بالحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالمستخدمين أو نسخها أو غير ذلك من إنستجرام.

حيث تم جمع المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات من العديد من المصادر، بما في ذلك من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي اللذين استخدموا Chtrbox مباشرة، ومن مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. كما أكدت Chtrbox أن المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات هذه لم تكن خاصة بـإنستجرام فقط.

وقالت "انستجرام" إن هذا النشاط يُعد انتهاكاً لسياسات المنصة وقد ألغت دخول Chtrbox إلى المنصة.

