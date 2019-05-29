ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا خلال مايو

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة في بريطانيا الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المتاجر بشدة خلال مايو الحالي ولاسيما أسعار السلع غير الغذائية. بلغ معدل تضخم أسعار المتاجر في بريطانيا خلال الشهر الحالي 0.8% وهو ضعف المعدل المسجل في أبريل وكان 0.4%. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.8% سنويا في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.2%.

في الوقت نفسه استمر تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الحالي لكنها ظلت أعلى من متوسط الزيادة خلال 12 شهرا. في الوقت نفسه فإن أسعار فئات السلع غير الغذائية مثل الأثاث والمنتجات الصحية ومستحضرات التجميل أعقبت سنوات من التراجع الشديد. وبلغ معدل ارتفاع أسعار المتاجر في بريطانيا خلال مايو ثاني أعلى مستوى له منذ حوالي 6 سنوات رغم أنه مازال أقل من معدل التضخم الأساسي بحسب "هيلين ديكنسون" الرئيس التنفيذي في اتحاد متاجر التجزئة البريطاني.