معهد : أطباء ألمانيا لا يزالون يصفون مضادات حيوية خطيرة رغم آثارها الجانبية

لا يزال الكثير من الأطباء في ألمانيا يصفون لمرضاهم مستحضرات الفلوروكينولونات وهي مضادات حيوية يمكن أن تكون لها آثار جانبية واسعة. ورغم أن هذه المخاطر معروفة منذ سنوات فإن أكثر من 3 ملايين شخص في ألمانيا تعاطوا هذه العقاقير خلال 2018 وذلك وفقا لما توصل إليه باحثو المعهد العلمي الألماني التابع لشركة التأمين الصحي AOK. وحسب المعهد فإن 40 ألف من المرضى ربما أصيبوا جراء ذلك بتمزقات في الأربطة وأضرار في النظام العصبي إضافة لتضرر الشريان الأورطي. تستخدم المضادات الحيوية في علاج حالات الالتهاب. ورغم أن هذه المضادات الحيوية لا تستخدم بنفس هذا الكم على المستوى الأوروبي مقارنة بألمانيا إلا أن استهلاكها ارتفع في ألمانيا مرة أخرى في الفترة بين عامي 1994 و 2014 وفقا للمركز الأوروبي للرقابة الصحية والوقاية في ستوكهولم.

وحسب بيانات المعهد التابع لشركة AOK للتأمين الصحي فإن الأطباء في ألمانيا وصفوا عام 2018 نحو 310 مليون جرعة يومية من المضادات الحيوية منها 25.6 مليون جرعة يومية (8.2% من إجمالي المضادات) من مستحضرات الفلوروكينولونات التي يرجح أنها ذات آثار جانبية جسيمة. استند المعهد إلى بيانات شركة AOK للتأمين الصحي وقال إن 8ر3 مليون مريض عولجوا عام 2017 بأحد هذه المضادات الحيوية التي يشتبه أنها خطيرة على الصحة مقابل 3.2 مليون مريض عام 2018 أي ما يعادل نحو 5% سنويا من جميع المرضى المؤمن عليهم صحيا في ألمانيا والذين يربو عددهم على 72 مليون شخص.