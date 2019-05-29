قبل الانضمام لـ MSCI .. 82 مليار ريـال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية و167.6 مليار مكاسب سوقية

جذبت إعلانات ترقية الأسهم لمؤشرات الأسواق الناشئة تدفقات أجنبية ضخمة بلغت 28.3 مليار ريال منذ 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018 (نحو خمسة أشهر)، ومكاسب سوقية قيمتها 167.6 مليار ريال في الفترة ذاتها.

يأتي ذلك استباقا لإضافة 30 شركة من سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة لـ"مورجان ستانلي" MSCI كمرحلة أولى تمثل 50 في المائة من السوق، وذلك اعتبارا من اليوم حسب إغلاقات أمس، على أن يبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وتعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى، مثل فوتسي وستاندرد آند بورز.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 6.24 في المائة بقيمة سوقية 125.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة السوق 2.01 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 20 أسبوعا متتالية (نحو خمسة أشهر)، بقيمة إجمالية 28.3 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز"، واستباقا لـ"مورجان ستانلي".

وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ20 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ60.5 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 32.3 مليار ريال.

وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 38.9 مليار ريال في آخر 20 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 44.9 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 9.1 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.

وسجل المستثمرون الأجانب الأسبوع الماضي، المنتهي في 23 مايو الجاري، أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق بنحو 4.1 مليار ريال، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 7.3 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 3.2 مليار ريال.

وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.



جلسة 28 مايو

شهدت جلسة 28 أيار (مايو) الجاري، قيمة تداولات تاريخية بلغت 28.7 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 أيلول (سبتمبر) 2006، حيث بلغت حينها 29.8 مليار ريال، منها 7.5 مليار ريال خلال جلسة التداول العادية بدون فترة المزاد، فيما بلغت قيمة تداولات فترة المزاد نحو 21.3 مليار ريال.

يأتي ذلك، بعد أن كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت مد فترة المزاد إلى 20 دقيقة يوم 28 أيار (مايو)، وذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودية في مؤشر MSCI.



منذ إعلان «مورجان ستانلي»

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" بنسبة 4.7 في المائة (385 نقطة) منذ إعلان مؤسسة مورجان ستانلي في 20 حزيران (يونيو) 2018 ضم السوق السعودية لمؤشراتها، حيث أغلق المؤشر يومها عند 8166.3 نقطة، فيما أغلق أمس، عند 8550.9 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنسبة 2.5 في المائة وقيمة 48.3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت إلى 2.01 تريليون ريال، بينما كانت 1.96 تريليون ريال وقت الإعلان.

أما ملكية الأجانب في سوق الأسهم فقد ارتفعت بنسبة 28 في المائة وقيمة 27.8 مليار ريال لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما كانت 97.7 مليار ريال وقت الإعلان، وعليه ارتفعت حصتهم في السوق من 4.98 في المائة إلى 6.24 في المائة.



30 شركة إلى MSCI

وارتفعت القيمة السوقية للشركات الـ30 المعلن انضمامها لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة اعتبارا من يوم 29 أيار (مايو) 2019، بقيمة 31.1 مليار ريال خلال جلسة تداولات واحدة وهي جلسة أمس 28 أيار (مايو) لتقفز قيمتها السوقية إلى 1.63 تريليون ريال، مقابل 1.59 تريليون ريال بنهاية تداولات 27 أيار (مايو) الجاري.

وتصدرت "سابك" أكبر المكاسب السوقية بقيمة 6.6 مليار ريال تشكل 21 في المائة من الإجمالي، تلاها البنك السعودي الفرنسي بمكاسب سوقية قيمتها 4.4 مليار ريال، تمثل 14 في المائة من الإجمالي، ليشكلا معا 35 في المائة من المكاسب السوقية للشركات الـ30 أمس.

تلاها كهرباء السعودية بـ3.9 مليار ريال، ومصرف الراجحي بـ3.5 مليار ريال، ثم شركة معادن بـ3.4 مليار ريال. وتعادل القيمة السوقية للشركات الـ30 نحو 81 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا البالغة 2.01 تريليون ريال بنهاية تداول 28 أيار (مايو) الجاري.

ويتركز نصيب الأسد من الشركات المنضمة في قطاع المصارف الذي يسهم بتسعة مصارف تشكل نحو 30 في المائة من عدد الشركات المدرجة من سوق الأسهم السعودية.

وتتصدر "سابك" أكبر الشركات المنضمة من حيث القيمة السوقية بـ331 مليار ريال، تشكل 20.4 في المائة من الإجمالي، ثم شركة الاتصالات السعودية بقيمة سوقية 202.8 مليار ريال، تمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.

ويأتي ثالثا مصرف الراجحي بقيمة سوقية 172.3 مليار ريال، تمثل 10.6 في المائة من الإجمالي، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية 164.1 مليار ريال، تمثل 10.1 في المائة من الإجمالي.

والشركات الـ30 هي: "سابك"، "الاتصالات السعودية"، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، "كهرباء السعودية"، "معادن"، "سامبا"، "المراعي"، بنك الرياض، "ساب"، "ينساب"، "السعودي الفرنسي"، "بنك الجزيرة"، "الإنماء"، "سافكو"، "بترو رابغ"، "كيان السعودية"، "صافولا"، "جرير"، "اتحاد اتصالات - موبايلي"، "التصنيع"، "البلاد"، "مجموعة السعودية"، "دار الأركان"، "المتقدمة"، "إعمار"، "التعاونية"، "الأسمنت السعودي"، "التموين"، "بوبا العربية".



*وحدة التقارير الاقتصادية