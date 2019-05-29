«فرانكلين تمبلتون»: 40 مليار دولار إجمالي التدفقات الأجنبية المتوقعة نتيجة الترقية

قال باسل خاتون؛ مدير المحافظ المالية للأسواق النامية في "فرانكلين تمبلتون" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "إدراج السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يؤكد أهمية البرامج الإصلاحية التي اعتمدتها المملكة بهدف إحداث تحولات ملموسة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

وتوقع في تعليقه لـ "الاقتصادية" على المرحلة الأولى لانضمام الأسهم السعودية إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وصول إجمالي التدفقات الأجنبية إلى السعودية، إلى 40 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.

وتابع: "بحسب آخر ميزانية للسعودية، ارتفعت النفقات الرأسمالية للمملكة والمقدّرة بـ 65 مليار دولار لعام 2019 بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2018؛ الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة ومساعيها الجادة لتحفيز النمو".