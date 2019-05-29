«نمو» تصعد 1.2 % .. وقيمة التداولات عند 604 آلاف ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 42 نقطة بنسبة 1.2 في المائة لتغلق عند 3455 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 17 في المائة إلى 604 آلاف ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 45 في المائة إلى 38 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 صفقة لتصل إلى 57 صفقة. وتراجع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 83 ريالا، مقابل ارتفاع سهمي "ثوب الأصيل" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 26.60 ريال، و"أبومعطي" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 13.14 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 166 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 151 ألف ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بقيمة 117 ألف ريال.
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