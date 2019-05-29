ارتفاع جماعي لبورصات الخليج مع ترقيات الأسواق الناشئة

صعدت البورصات الخليجية أمس بشكل جماعي، مع بدء تنفيذ ترقية أسهم شركات في المنطقة بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة إلى 4791 نقطة بدعم قطاعي الطاقة والعقار. وارتفع قطاع الاستثمار 3 في المائة بفعل مكاسب سهم "الواحة كابيتال" 5.8 في المائة. كما زاد قطاع الطاقة 2.2 في المائة، بعدما ارتفع سهم "دانة غاز" 4.5 في المائة. وارتفع قطاع العقارات 1.6 في المائة مع صعود سهم "الدار العقارية" 1.8 في المائة.

وارتفع مؤشر دبي 1.2 في المائة إلى مستوى 2607 نقاط، وسط عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية مثل "إعمار" و"أرابتك"، بعد تنفيذ قرارت الترقية على مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وتصدر الارتفاعات قطاع السلع 7.7 في المائة مع صعود سهم "دي إكس بي" 9.3 في المائة. وارتفع قطاع العقارات 3.8 في المائة مع صعود سهم "إعمار للتطوير" و"إعمار مولز" و"أرابتك القابضة" و"إعمار للتطوير" بنسب من 4 إلى 7 في المائة.

وارتفع مؤشر مسقط 1.4 في المائة إلى 3919 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 1 في المائة إلى 1428 نقطة. وصعد مؤشر قطر 1.2 في المائة إلى 9896 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 6154 نقطة.