"وول ستريت" تغلق منخفضة بفعل التوترات التجارية

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء مبددة مكاسبها المبكرة، في ظل احتمال استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة، وهو ما حد مجددا من الإقبال على المخاطرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 237.18 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 25348.51 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.8 نقطة أو 0.84 بالمئة إلى 2802.26 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 29.66 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 7607.35 نقطة.

