المضادات الحيوية تلوّث أنهار العالم

أشارت دراسة بريطانية حديثة، إلى أن أنهار العالم تعرضت إلى مستويات خطيرة من مخلفات المضادات الحيوية.

ومن الأنهار التي درسها الباحثون: دجلة، والتيمز، والسين، والتيبر في إيطاليا، وميكونج؛ الذي يمر عبر دول عدة في آسيا، مثل الصين وتايلاند وميانمار.

ولفتت الدراسة، الأولى من نوعها، إلى أن الباحثين فيها جمعوا عينات من أنهار في 72 دولة حول العالم بواقع 711 موقعا، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة يورك البريطانية، أن المضادات الحيوية موجودة في تلك الأنهار بنسبة 65 في المائة.

وكانت المستويات الخطيرة من التلوّث هذا موجودة في آسيا وإفريقيا، إذ تجاوزت بعشرات الأضعاف نسبة التلوث في دول، مثل: بنجلادش وكينيا ونيجيريا، السقف الآمن لوجود المضادات الحيوية في المياه.

أما أسوأ حالة، حسب الباحثين، فقد كانت في بنجلادش، حيث وصلت مستويات تركيز عقار "مترونيدازول"، الذي يستخدم لمعالجة العدوى البكتيرية، إلى 300 مرة أكثر من المستويات الطبيعية.

وتقول تقديرات عالمية إن المستويات الآمنة للمضادات الحيوية في مياه الأنهار يجب أن تراوح بين 20 ألفا و32 ألف نانوجرام لكل لتر، وذلك يعتمد أيضا على نوعية المضادات الحية.

وتوصل الباحثون البريطانيون إلى وجود 14 مضادا حيويا شائعا في عينات الدراسة، منها عقار "تريميثوبريم" المستخدم في علاج التهابات المسالك البولية، موجود في 43 في المائة من مواقع الأنهار التي جلبت منها العينات.