قريبا .. إشارات مرور تعتمد على "النية"

تعتزم العاصمة النمساوية فيينا، اختبار نظام ذكي لإشارات المرور الخاصة بالمشاة، بحيث تكون قادرة على جمع المعلومات بشكل تلقائي عنهم، اعتمادا على "نياتهم" في الوقوف أو عبور الطريق، بحسب "سكاي نيوز".

وأوضح "معهد الكمبيوتر والجرافيكس والرؤية" الخاص بجامعة جراز في النمسا، أن النظام الجديد بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، على الشخص الراغب في عبور الطريق، فيحول له اللون الأحمر إلى الأخضر، ليتمكن من المشي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط على زر الانتظار.

ويستخدم النظام، الذي طوره باحثون نمساويون على مدار عامين، كاميرات مثبتة على إشارات مرور المشاة، للكشف عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر المخصص لهم، بمسافة تراوح بين خمسة وثمانية أمتار.

وبعدها، يستخدم النظام خوارزمية "في غضون ثوان" لتحديد ما إذا كان الأشخاص يريدون عبور الطريق أم لا.

ويعتمد النظام على نماذج الحركة العالمية والمعلومات المسجلة على قاعدة بياناته، من أجل معرفة رغبة الشخص، قبل وصوله إلى إشارة الانتظار.

ووفقا للباحثين، فإن النظام الجديد يهدف إلى تقليل أوقات الانتظار أمام إشارة المرور. وقال هورست بوسيجير، من جامعة "تي يو جراز" في فيينا: "يتطلب الأمر ثانية واحدة لتقدير نية ورغبة الشخص.. بعد ثانيتين يصبح التقدير موثوقا به"، مضيفا "نظامنا يحصل على الجواب قبل وصول العابر إلى ممر المشاة بثلاث أو أربع ثوان".