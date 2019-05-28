ماليزيا ترفض نفايات الدول الثرية وتعيد 3 آلاف طن منها

قالت وزيرة البيئة الماليزية، الثلاثاء، إن بلادها ستعيد نحو ثلاثة آلاف طن من نفايات البلاستيك إلى البلدان التي أتت منها؛ لتصبح أحدث دولة آسيوية ترفض نفايات الدول الثرية.

وأصبحت ماليزيا، العام الماضي، الوجهة الرئيسة لنفايات البلاستيك بعدما حظرت الصين الواردات من هذه النفايات؛ ما عطل تدفق ما يزيد على سبعة ملايين طن من نفايات البلاستيك سنويا.

وظهرت عشرات المصانع العاملة في مجال تدوير النفايات في ماليزيا؛ يعمل كثير منها دون ترخيص، واشتكى السكان من أضرار بيئية.

وأوضحت يو بي ين؛ وزيرة الطاقة والتكنولوجيا والعلوم وتغير المناخ والبيئة الماليزية، أنه سيجري إعادة 60 حاوية من النفايات التي تم استيرادها على نحو غير قانوني، وفق "رويترز".

وقالت يو؛ للصحافيين بعدما تفقدت الشحنات في ميناء كلانج في ضواحي العاصمة كوالالمبور، "هذه الحاويات دخلت البلاد بشكل غير قانوني بموجب تصريح مزيّف وغيره من الجرائم التي تنتهك بوضوح قانون البيئة".

وحدد مسؤولون ماليزيون ما لا يقل عن 14 بلدا تأتي منها النفايات، بينها: الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وكندا وأستراليا وبريطانيا.

وأضافت الوزيرة، أن مواطني البلدان المتقدمة ليست لديهم دراية إلى حد كبير بأن نفاياتهم، التي يعتقدون أنها يجري تدويرها، يتم إرسالها إلى ماليزيا حيث يتم التخلص منها باستخدام وسائل ضارة بالبيئة.

وبيّنت، أن شركة، لم تفصح عن اسمها، لإعادة التدوير ومقرها بريطانيا، صدّرت ما يصل إلى 50 ألف طن من نفايات البلاستيك إلى ماليزيا في العامين الماضيين؛ موضحة أن ماليزيا ستطلب من الحكومات الأجنبية التحقيق مع مثل تلك الشركات.

وحثت الدول المتقدمة على إعادة النظر في تعاملها مع نفايات البلاستيك، ووقف شحن النفايات إلى البلدان النامية.

ووافق نحو 180 دولة، الشهر الجاري، على تعديل "اتفاقية بازل"، بخصوص التجارة في نفايات البلاستيك والتخلص منها؛ لتصبح التجارة العالمية في نفايات البلاستيك أكثر شفافية وأفضل من الناحية التنظيمية.