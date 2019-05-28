"وول ستريت" تبدأ تداولاتها مرتفعة مع استمرار مخاوف التجارة

بدأت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف اليوم ، بقيادة قطاع التكنولوجيا، لكن المكاسب كانت محدودة في ظل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجاري.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 30.86 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 25616.55 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.97 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 2830.03 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع ليرتفع 18.65 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى ‭7655.66 ‬نقطة.