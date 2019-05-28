"متلايف إيه أي جي": بلوغ الخسائر المتراكمة 20.99% من رأس المال

أعلنت شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن بلوغ خسائرها المتراكمة 20.99% من رأس المال البالغ 180 مليون ريال سعودي وذلك بناءً على نتائجها المالية غير المراجعة لشهر أبريل من العام 2019 والتي تم اقفالها بتاريخ 28/5/2019م الموافق 23/9/1440هـــ. وذلك بتاريخ 1440-08-25 الموافق 2019-04-30 وبلغ مقدار الخسائر المتراكمة 37776492.

علما بأن سبب الخسائر يعود إلى انخفاض أقساط التأمين المكتتبة مقارنة بحجم المصاريف الإدارية والعمومية

وسيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.