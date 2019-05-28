"ساما" توافق على تخفيض رأسمال "الأهلية" من 160 مليون إلى 123 مليون ريال

بالإشارة إلى إعلان الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بتاريخ 13/03/2019م بخصوص الإعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، تعلن الشركة عن استلامها بتاريخ 22/09/1440هـ الموافق 28/05/2019م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 89/58656 المتضمن موافقة المؤسسة على تخفيض رأس مال الشركة بمقدار (37) مليون ريال بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض (123) مليون ريال. هذا وستواصل الشركة استيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

1 - تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-07-06 الموافق 2019-03-13

2 - التغير الحاصل على التطوير الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تخفيض رأس مال الشركة من (160) مليون ريال إلى (123) مليون ريال.

3 - الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد أثر مالي

4 - معلومات اضافية سوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.