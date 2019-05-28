وزير الخارجية البريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بمثابة انتحار

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، الذي يخوض سباقا لتولي قيادة حزب المحافظين الحاكم، إن الحزب سوف يرتكب" انتحارا سياسيا" في حال مضى في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وحذر هنت في مقالة بصحيفة تلجراف من إجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد النهائي الجديد للخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية اكتوبر المقبل. وكتب " إذا حاولنا إجراء انتخابات عامة قبل أن نخرج من الاتحاد الأوروبي سوف نتعرض للتدمير".

وأضاف" في ظل تعرضنا للهجوم من جانب حزب البريكست من اليمين والديمقراطيين الليبراليين من اليسار، سوف نواجه الانقراض". ويشار إلى أن الحزبين، اللذين مثلا ما يطلق عليه الداعمين للخروج و الراغبين في البقاء بالاتحاد الأوروبي على التوالي، أديا بصورة جيدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.

ويعد هنت من أبرز المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحزب. وكانت ماي قد قدمت استقالتها الأسبوع الماضي بعدما أخفقت في تمرير اتفاق الخروج من الاتحاد في البرلمان بعد أشهر من المفاوضات مع بروكسل.

ويشار إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، الذي قال إنه على استعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق خروج، يعد حاليا الأقرب لشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال هنت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم إن إعادة التفاوض بشأن اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي هو" السبيل الوحيد" لحل الأزمة.