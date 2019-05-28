انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا في مايو

ذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" الألمانية لأبحاث السوق اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين في ألمانيا قد انخفض في مايو، ولكنه بقي عند مستوى مرتفع.

وأفادت المؤسسة في تقريرها بأن مؤشر المناخ الاستهلاكي قد سجل 2ر10 نقطة في مايو، مقابل 4ر10 نقطة لشهر أبريل، وتوقعت استمرار الهبوط الشهر المقبل ليصل إلى 1ر10 نقطة.

وقالت المؤسسة: بالرغم من الانخفاض الطفيف، يواصل المناخ الاستهلاكي الظهور بالشكل الإيجابي والمستقر".

وأشارت إلى أنه مقارنة بالشهر الماضي، فإن "توقعات الدخل تحسنت بشكل طفيف، بينما تراجعت التوقعات الاقتصادية والاستعداد للشراء إلى حد ما".

وجاءت البيانات بناء على مسح شمل ألفي شخص.

وذكرت المؤسسة أن: "هدوء الاقتصاد على المستوى العالمي، والمناقشات بلا توقف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخطر تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة قد وضع أيضا عراقيل ملحوظة للتوقعات الاقتصادية بالنسبة للمستهلك".

وقالت إن الألمان يستمرون في المزيد من التشاؤم إزاء الاقتصاد، ومع ذلك فقد تباطأ هذا الاتجاه في مايو.