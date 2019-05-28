تراجع الطلب على القوى العاملة في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل بألمانيا اليوم الثلاثاء تراجع الطلب على القوى العاملة بألمانيا للمرة الثانية على التوالي بشكل أقوى خلال شهر مايو الجاري، وبذلك يبدو أن زيادة حجم الوظائف الشاغرة بألمانيا التي استمرت طوال عام توقفت في الوقت الحاضر.

وفي الوقت ذاته أشارت الوكالة اليوم في مقرها بمدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا خلال نشر مؤشر الوظائف الشهري الخاص بها للشهر الجاري، إلى أن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتحرك في مستوى عال، إلا أنه يصبح أضعف.

وتراجعت النسبة التي يحسبها خبراء الوكالة الاتحادية للعمل العمل كل شهر على أساس الوظائف الشاغرة التي يتم الإخطار عنها، من 251 وظيفة خلال شهر أبريل الماضي إلى 248 وظيفة خلال شهر مايو الجاري.

ومقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، تراجعت النسبة بإجمالي ست نقاط.

يذكر أن مؤشر الوظائف الخاص بوكالة العمل بلغ 265 نقطة في ذروة ازدهار حجم الوظائف الشاغرة في ألمانيا خلال شهر سبتمبر عام .2018

ويرى باحثو سوق العمل أن ضعف الاقتصاد يعد سببا لهذا التراجع.