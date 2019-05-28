توقف خدمات النقل العام في هولندا بسبب الإضراب

توقفت وسائل النقل العام من حافلات والترام وعبارات وقطارات في هولندا اليوم بسبب الإضراب الشامل لعمال القطاع احتجاجا على زيادة سن التقاعد.

وأدى الإضراب إلى تكدسات مرورية في مختلف الطرق.

وحذرت شركة تشغيل القطارات في هولندا "إن.إس" عبر موقعها الإلكتروني من أنه "نتيجة الإضراب في قطاع النقل العام بالكامل، فإن عدد محدود للغاية من القطارات قد تعمل في البلاد وقد لا تعمل أي قطارات" على الإطلاق.

يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة.

وتقول النقابات العمالية إنها تطالب بتحسين شروط التقاعد وتعترض على خطط زيادة سن التقاعد إلى 67 عاما.

يذكر أنه سيتم تشغيل عدد محدود من القطارات بين العاصمة أمستردام ومطار شيبول الدولي الرئيسي في هولندا، حيث أصدرت إحدى المحاكم في هولندا حكما ضدا الإضراب الشامل وأكدت ضرورة توفير خدمة النقل العام للمطار الرئيسي في البلاد.

من ناحيته طالب المطار المسافرين بعدم الحضور إلى المطار اليوم إلا للضرورة القصوى.