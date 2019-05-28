"كفاءة" : 3 نصائح مهمة قبل شراء المكيف تساهم في توفير قيمة الفاتورة الشهرية

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين 3 نصائح رئيسة لتساعد المستهلك من التوفير في القيمة الشهرية لاستهلاك المكيف. الأولى: التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة. الثانية: اختيار الجهاز ذو الكفاءة العالية، ولمعرفة الجهاز ذو الكفاءة العالية عن طريق المستويات، حيث كلما ارتفع المستوى كلما قل استهلاك الجهاز من الكهرباء. ومقارنة معلومات البطاقة في تطبيق تأكد. الثالثة: اختيار سعة التبريد المناسبة لحجم الغرفة، عن طريق ضرب عرض الغرفة في طولها، الناتج هو حجم المكيف المناسب للغرفة. ومثال على غرفة طولها عرضها 4 متر وطولها 3 متر (4*3= 12) فحجم المكيف المناسب لهذه الغرفة مكيف ذو سعة تبريد قدرها 12 ألف وحدة.
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