خبراء : مدمن الكافيين أفضل من غيره في كشف رائحة القهوة

هل أنت مقتنع أنه بإمكانك شم القهوة في كل الأرجاء ؟ ربما تتساءل إذا ما كان هذا نوع من مؤامرة القهوة أو ما إذا كنت أنت مجرد مدمن. ومثلما يتبين قد تكون محقا. فالأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة يكونون أسرع في شمها بحسب بحث جديد نشر في دورية "إكسبرمنتال آند كلينيكال سايكو فارما كولوجي" (علم الأدوية النفسية التجريبي والسريري). وفي دراسة لخبراء من جامعة بورتسموث في إنجلترا اختبر العلماء 3 مجاميع من الأشخاص : أحدها لأشخاص لم يحتسوا الكافيين قط، وأخرى لأشخاص يحتسون القهوة باعتدال وثالثة لأشخاص يشربون القهوة بكثرة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة لورينزو ستافورد "لقد وجدنا أنه كلما ازداد استهلاك الكافيين كلما كان الشخص أسرع في شم رائحة القهوة". وأضاف "لقد وجدنا أيضا أن هؤلاء الذين يحتسون الكافيين بكثرة كانوا قادرين على كشف رائحة القهوة المخففة بشدة ذات التركيز الضئيل للغاية وهذه القدرة زادت مع مستوى الحنين لها. وبالتالي كلما زادت رغبتهم في الكافيين كانت حواسهم أفضل في شم القهوة". وبعيدا عن منح محبي القهوة القناعة أنهم ليسوا مجانين حقا، فإن هذا البحث يمكن أن يكون وسيلة تساعد في تطوير أشكال معينة من العلاج بالتبغيض لمدمني المخدرات خصوصا مدمني التبغ والقنب وكلاهما له رائحة مميزة.