«علاء الدين» يتفوق على «المنتقمون» ويتصدر إيرادات السينما

تصدر الفيلم الخيالي الجديد "علاء الدين" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 86.1 مليون دولار.
ويلعب دور البطولة في الفيلم مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث ومن إخراج جاي ريتشي. وتراجع فيلم الحركة "جون ويك: الفصل الثالث - بارابيلوم" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 24.4 مليون دولار. والفيلم بطولة كيانو ريفز، وهالي بيري، وايان ماكشين ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي. كما تراجع فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" من المركز الثاني إلى المركز الثالث محققا 16.8 مليون دولار، وهو من بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين روسو.
وتراجع أيضا فيلم الفانتازيا العائلي "بوكيمون: المفتش بيكاتشو" من المركز الثالث إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 13.3 مليون دولار. والفيلم بطولة رايان رينولدز وجيستيث سميث وكاثرين نيوتن وإخراج روب ليترمان. وجاء فيلم الرعب الجديد "برايتبيرن" في المركز الخامس بإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار. والفيلم بطولة إليزابيث بنكس وديفيد دينمان ومات جونز ومن إخراج ديفيد ياروفسكي.
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