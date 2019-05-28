من أسماء الناس (أَكْثَم)

ما معنى هذا الاسم (أَكْثَم)؟ معناه عظيم البطن أو الشبعان، وهو اسم عربي كما في المصباح المنير؛ إذ يقال: كَثِمَ الرجل كَثَما أي شَبِعَ، وأيضا عَظُمَ بَطْنُه فهو (أَكْثَم) وبه سُمِّي بعض الناس ويطلق أيضا على الطريق الواسع، جاء في الوسيط: "(الأَكْثَمُ): الطريق الواسع – وفعله (كَثِمَ) بكسر الثاء على وزن (فَعِلَ) ومن الشخصيات التي سُمِّيت بهذا الاسم: أَكْثم بن صيفي وهو من حُكّام تميم في الجاهليَّة، ويحيى بن أَكثم أحد الذين تَوَلَّوا قضاء البصرة وكان عمره آنذاك إحدى وعشرين سنة.
يتبيَّن أنَّ (أَكْثم) اسم عربي مأخوذ من (الكَثَم) وهو الشِّبَع أو عِظَم البطن.
فالاسم "أكْثَم" يكون علما أو صفة.
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