مع آدم .. النصر والهلال يتوقفان

أصبحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر أقرب من أي وقت لكسب خدمات لاعب المواليد عبد الفتاح آدم مهاجم فريق التعاون لكرة القدم، لدعم خط هجوم الفريق الموسم المقبل، لجديتها في المفاوضات مع النادي إضافة إلى عدم تطور محادثات أحمد البريكي المدير التنفيذي لنادي النصر مع إدارة محمد القاسم، وتوقف مفاوضات واتصالات الهلال مع مدير أعمال اللاعب لضمه بتاتا.

وتحتاج أطراف صفقة انتقال آدام للاتحاد إلى الاتفاق النهائي على حصصها المالية.

وعلمت "الاقتصادية" من مصدر قريب من المفاوضات أن إجمالي الصفقة قد يراوح بين 20 إلى 25 مليون ريال تتضمن حصة النادي واللاعب ومدير أعماله إضافة إلى حصول اللاعب على السقف الأعلى في مقدم العقد والرواتب الشهرية، كما وافقت إدارة الاتحاد على بعض مطالب التعاون بإعارة لاعبين يكونان من ضمن الصفقة على أن تحسب من ضمن الإجمالي العام.

وأضاف المصدر: "إدارة الاتحاد وافقت على كل شروط اللاعب أبرزها تأمين المسكن له ولعائلته مع سيارة ومتطلبات خاصة للاعب".

وكان آدم من أبرز المهاجمين في بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل 15 هدفا، أسهم في تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين والمركز الثالث في الدوري إضافة لضمان التعاون المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا. يشار إلى أن إدارة نادي النصر قد تعاقدت مع صالح آل عباس مهاجم نجران، ليمثل الفريق لمدة ثلاثة مواسم، ما قلل رغبتها في ضم آدم.