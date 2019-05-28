الأخضر .. التعويض بمالي

ستكون الفرصة متاحة للمنتخب السعودي (تحت 20 عاما) لإعادة آماله في بلوغ دور الـ16 من نهائيات كأس العالم للشباب 2019 في بولندا عندما يلتقي نظيره المالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة لحساب المجموعة الخامسة، حيث يلتقيان على ستاد يون جوسير في جداينيا.

وخسر الأخضر الشاب مباراته الافتتاحية أمام فرنسا بهدفين دون رد السبت الماضي، فيما تعادل المنتخب المالي مع نظيره البنمي 1/1 في الجولة الأولى.

وحصد الفرنسي أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما ظل السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب، ويتقاسم مالي وبنما المركز الثاني بعدما حصد كل منهما نقطة له في المجموعة.

وتنص لوائح البطولة على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـ16 إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويمني خالد العطوي مدرب الأخضر تحقيق الفوز ليبدأ سكة الانتصارات برفقة نجومه في مونديال الشباب، والفوز الأول على منتخب إفريقي في المونديال.

وتحمل مواجهة الأخضر مع مالي الرقم (5) في تاريخ مواجهات الأخضر المباشرة أمام المنتخبات الإفريقية في تاريخ مونديال الشباب، حيث تعادل مع ساحل العاج في مونديال 2003، وخسر من نيجيريا مرتين 2/1 في بطولة عام 1989، و2/0 في بطولة عام 2011، و2/0 من السنغال في النسخة الأخيرة التي استضافتها كوريا الجنوبية.