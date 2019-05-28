العلوي: إن تمت الزيادة .. فالسويح مدربنا

أكد محمد العلوي المشرف على كرة القدم في فريق أحد، أن التونسي عمار السويح سيكون مدربا للفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في حال تقرر زيادة الفرق، وقال "لدينا رغبة كبيرة في أن يكون السويح على رأس الهرم التدريبي للفريق في حال تقرر عدم هبوط أحد للدرجة الأولى لأننا نعلم إمكاناته الفنية ونحن إلى الآن لا نعرف هل ستتم زيادة فرق الدوري أم لا وهناك تواصل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لكن لا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص".

وأوضح لـ "الاقتصادية" أنه في حال هبوط أحد سيكون المدرب عربي الجنسية، وقال "السويح لم يدرب في دوري الدرجة الأولى وإلى الآن لم نبحث عن مدرب لتدريب الفريق في حال الهبوط للدرجة الأولى لكن الأقرب سيكون مدربا عربيا يعرف خبايا هذا الدوري الذي دائما ما ينجح فيه المدرب العربي".

وختم "نحن لدينا جدول في حال بقاء الفريق حيث سيكون هناك معسكر في إحدى الدول الأوروبية، أما في حال تقرر عدم زيادة الفرق وهبوطنا للدرجة الأولى سيكون المعسكر في إحدى الدول العربية".