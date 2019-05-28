الشمري: تعاهدنا على النقاط

يجزم عبدالرحمن الشمري حارس مرمى المنتخب السعودي (تحت 20 عاما) بأنه وزملاءه لاعبي الأخضر، قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلتقون نظيرهم المالي في الجولة الثانية في دور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا، وقال "الحمد لله على كل حال، لم نوفق بحصد نقاط المواجهة الأولى أمام فرنسا، لكن ليست هي نهاية المشوار، أمامنا ست نقاط مهمة سنقاتل لنظفر بها".

وكشف الشمري أنه وزملاءه اللاعبين تعاهدوا على إخراج أقصى طاقة وروح يملكونها من أجل وضع السعودية في خانة الانتصار في هذا المونديال، وقال "البطولة صعبة والضغط زاد علينا، لذلك الفترة المقبلة تحتاج إلى جهد أفضل وأكبر".

وتمنى الشمري من الجماهير السعودية مساندتهم بالدعاء، وقال "لا تحرمونا من دعائكم في هذه الأيام المباركة، وبإذن الله سنهديكم النقاط الست الأخيرة في دور المجموعات".