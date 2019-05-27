"علي بابا" تدرس أسهم بقيمة 20 مليار دولار في بورصة هونج كونج

قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية وخدمات الإنترنت الصينية العملاقة "علي بابا جروب هولدنج" تدرس جمع حوالي 20 مليار دولار من خلال طرح ثاني لأسهمها في بورصة هونج كونج بعد الطرح القياسي لأسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية في .2014

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة تتعاون مع مؤسسات استشارات مالية بشأن الطرح المخطط للأسهم، مضيفة أن "علي بابا" تستهدف تقديم طلب التسجيل في بورصة هونج كونج بشكل سري أوائل النصف الثاني من العام الحالي.

وقالت المصادر إن الطرح الثاني لأسهم "علي بابا" يستهدف تنويع مصادر تمويل الشركة وتعزيز مستوى السيولة النقدية لديها، مشيرة إلى أن خطة الطرح مازالت أولية ويمكن أن تتغير.

كانت "علي بابا" قد جمعت 25 مليار دولار من خلال بيع أسهمها في نيويورك عام 2014 والتي كانت أكبر عملية طرح أولي لسهم في العالم، وذلك بعد محاولات عديدة لإقناع السلطات الرقابية في هونج كونج بالموافقة على هيكل حوكمتها.

كانت السلطات المالية في هونج كونج قد أقرت في العام الماضي بتسجيل فئتين من أسهم أي شركة، وهو ما سمح لشركة توصيل الأغذية العملاقة "ميتوان ديانبنج" وشركة صناعة الهواتف الذكية العملاقة "شياومي كورب" بطرح فئتين من الأسهم لكل فئة حقوق تصويت مختلفة.

في الوقت نفسه يأتي الحديث عن تسجيل سهم "علي بابا" في بورصة هونج كونج، في حين تواجه الشركات الصينية ضغوطا متزايدة من جانب الحكومة الأمريكية التي وضعت عدة شركات تكنولوجيا صينية على القائمة السوداء وهو ما يعني فرض قيود على تعاملات الشركات الأمريكية مع هذه الشركات الصينية.