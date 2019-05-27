الدولار يتفوق على 16 عملة في مايو .. ويفقد سيطرته على 6 عملات

سجل الدولار الأمريكي خلال شهر أيار (مايو) الجاري، وبالتحديد من 30 نيسان (أبريل) 2019 حتى تداولات يوم أمس، ارتفاعا أمام 16 عملة، مقابل تراجع أمام ست عملات.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى عدة مصادر، منها موقع صحيفة "الاقتصادية"، وموقع "ياهو"، فقد تصدرت عملة "الجنية الاسترليني" العملات التي ارتفع أمامها الدولار في شهر أيار (مايو)، حيث صعد بنسبة 2.7 في المائة من 0.7672 جنيه استرليني للدولار الواحد إلى 0.7879 جنيه استرليني للدولار الواحد.

تلاها عملة "الريال البرازيلي"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 2.6 في المائة من 3.9215 ريال، إلى 4.0225 ريال.

ثالثا، عملة "اليوان الصيني" التي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 2.4 في المائة من 6.7349 يوان، إلى 6.8989 يوان.

وجاءت عملة "الدولار التايواني" رابعا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.8 في المائة من 30.903 دولار تايواني إلى 31.46 دولار تايواني.

خامسا عملة "الدولار الأسترالي"، إذ سجل الدولار الأمريكي أمامها ارتفاعا نسبته 1.78 في المائة، من 1.4186 دولار أسترالي، إلى 1.4439 دولار أسترالي.

واحتلت عملة "الوون الكوري" المرتبة السادسة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.77 في المائة من 1146.3 وون، إلى 1184.9 وون.

وحلت سابعا عملة "الليرة التركية"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.5 في المائة من 5.9656 ليرة، إلى 6.0542 ليرة.

ثامنا جاءت عملة "البيزو الأرجنتيني"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.2 في المائة من 44.3 بيزو، إلى 44.8 بيزو.

تاسعا حلت "الروبية الإندونيسية"، إذ ارتفع الدولار الأمريكي 0.9 في المائة من 14250 روبية، إلى 14380 روبية.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

في المركز العاشر حلت عملة "الكرونة السويدية"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.7 في المائة، من 9.494 كرونة إلى 9.5628 كرونة.

واحتلت عملة "البيزو المكسيكي" المرتبة الـ11، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.6 في المائة من 18.4977 بيزو إلى 19.052 بيزو.

وحلت عملة "الدولار الكندي" في المرتبة الـ12، إذ ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.43 في المائة، من 1.3389 دولار كندي إلى 1.3446 دولار كندي.

في المركز الـ13 حلت عملة "الدونغ الفيتنامي"، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.42 في المائة من 23290 دونجا، إلى 23388 دونجا.

جاءت عملة "بولندا" "الزلوتي"، في المرتبة الـ14، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.3 في المائة.

في حين جاءت عملة "اليورو" في المرتبة الـ15، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.2 في المائة.

وفي الـ16 حلت عملة "الجنيه السوداني"، حيث ارتفع أمامها الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة في شهر أيار (مايو) 2019 بلغت 0.001 في المائة من 45.1112 جنيه سوداني إلى 45.1125 جنيه سوداني.

أما العملات التي تراجع الدولار الأمريكي أمامها فبلغت ستا، تصدرها "الجنيه المصري"، حيث تراجع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 2.1 في المائة من 17.2 جنيه مصري إلى 16.8 جنيه مصري.

تلاها "الين الياباني" بنسبة تراجع قدرها 1.7 في المائة ليساوي الدولار الأمريكي الواحد نحو 109.5 ين ياباني متراجعا من 111.4 ين ياباني.

ثم عملة "الفرنك السويسري"، حيث تراجع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 1.4 في المائة من 1.0192 فرنك إلى 1.005 فرنك.

أما "الروبل الروسي" فتراجع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.3 في المائة من 64.6 روبل إلى 64.5 روبل.

يليه "البات التايلندي"، حيث تراجع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.24 في المائة من 31.9 بات تايلندي إلى 31.8 بات تايلندي.

في حين تراجع الدولار الأمريكي أمام "الروبية الهندية" بنسبة 0.17 في المائة من 69.6 روبية إلى 69.5 روبية.



* وحدة التقارير الاقتصادية