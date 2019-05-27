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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 21 توزيع السلال الرمضانية للأسر الأشد فقرًا واللاجئين السوريين في لبنان

جبل لبنان / عكار : واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 21 توزيع السلال الرمضانية في الجمهورية اللبنانية.
وجرى توزيع 917 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرًا وللاجئين السوريين في محافظتي جبل لبنان و عكار ضمن مجموعة من المحطات المتتابعة بلغت 45 محطة وزع خلالها أكثر من 26,000 سلة رمضانية.

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